الرئيس السيسى: ندرس منح طلاب سيناء 5% استثناء فى مجموع الثانوية العامة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى تحية خاصة لأهالى سيناء ولاسيما الشباب، داعياً إياهم إلى المشاركة فى مشروعات التعمير والتنمية التى ستشهدها سيناء.

وأشار الرئيس خلال إفطار "الأسرة المصرية"، إلى أن سيناء وكافة المحافظات الحدودية ستشهد مشروعات تنموية كثيرة تساهم فى تحقيق آمال وطموحات مواطنيها. ووجه الرئيس بالاستماع إلى مطالب أهالى سيناء ودراستها والسعى نحو تحقيقها.

وحول الشباب الذين لم يتمكنوا من الدراسة بسبب الأحداث فى سيناء، أكد الرئيس أنه سيتم دراسة منح طلاب سيناء استثناء 5% فى مجموع الثانوية العامة نظراً للظروف الاستثنائية التى يمرون بها.

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