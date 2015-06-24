تأجيل موعد الاجتماع الحاسم بين صلاح مع مسؤولي فيورنتينا

تأجل الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقد مساء يوم الأربعاء بين محمد صلاح ومسؤولي فيورنتينا لمعرفة قرار اللاعب المصري الأخير بشأن الاستمرار مع الفيولا من عدمه.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية قد أشارت إلى أنه من المفترض عقد اجتماع بين صلاح ومسؤولي فيورنيتنا لمعرفة قراره النهائي حول بقائه مع الفريق، فيما أشار البعض الآخر إلى أن الاجتماع سيكون بتواجد وكيل أعمال اللاعب المصري.

وأفاد تقرير نشره موقع فيورنتينا الجماهيري بأن وكيل أعمال صلاح ومسؤولي فيورنتينا يتواجدون حاليا في مدينة ميلان، ولكنه تقرر تأجيل الاجتماع بدون إبداء أسباب.

فيما أوضح موقع كالتشيو إيطاليا أن سبب تأجيل الاجتماع يعود إلى عدم وصول صلاح بسبب مشاكل في السفر.

وكان فيورنتينا قد أكد في وقت سابق أنه قام باستخدام الشرط الموجود في تعاقده مع تشيلسي وقام بمد استعارة صلاح لموسم آخر، وأن القرار الآن في يد اللاعب نفسه الذي يملك الاعتراض على تلك الخطوة.

وأوضح التقرير أنه من الممكن أن يتم عقد الاجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة، أو خلال الأيام القادمة، مع عدم تحديد أي شيء بشكل رسمي حتى الآن.