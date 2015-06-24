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تقارير – إنتر ميلان يحدد طريقة ضم صلاح .. ويختار بديله

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تقارير – إنتر ميلان يحدد طريقة ضم صلاح .. ويختار بديله تقارير – إنتر ميلان يحدد طريقة ضم صلاح .. ويختار بديله

نشر موقع توتو سبورت الإيطالي تقريرا يوم الأربعاء ذكر فيه أن إنتر ميلان يرغب في ضم محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأفاد التقرير بأن النيراتزوري سوف يدفع لتشيلسي مليون و400 ألف جنيه إسترليني مقابل ضم صلاح على سبيل الإعارة لمدة موسم.

هذا بالإضافة إلى أن الإنتر سوف يدفع 15 مليون و600 ألف جنيه إسترليني حال أراد النادي الإيطالي ضمه نهائيا في صيف عام 2016، إذا قدم أداء جيدا خلال إعارته.

في الوقت ذاته أشار تقرير نشره موقع سبورت ميديا ست بأن إدارة إنتر ميلان حددت لاعب مانشستر سيتي ستيفان يوفيتيتش كبديل مناسب للتعاقد معه حال فشل ضم صلاح.

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