الدبش يتعهد بحل مشكلة الأسمدة لللأراضي الزراعية

قام رئيس مجلس إدارة شركة الفلاحين المصريين، ونقيب عام الفلاحين المصريين محمد صبح الدبش، بمشاركة الفلاحين إفطار شهر رمضان بمحافظة الشرقية.

قال الدبش فى تصريح خاص أشعر بالخوف لعجز الأسمدة لأن الفدان الصيفي والزرعات الصيفية مقرر لها 6 شكاير وتقوم الجمعيات الزراعية بصرف شكرتين لكل فدان.

> ويضيف الدبش نقابة الفلاحين متضامنة مع الحكومة ووزارة الزراعة والإتحاد التعاوني الزراعي والجمعية العامة للأسمدة الكل يعمل على حل هذه المشكلة مع مصانع الأسمدة.

> وتعهد الدبش بالعمل قصاري جهدي لحل تلك المشكلة بالتعاون مع السادة مسئولي الحكومة، خصوصاً وزارة الزراعة والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حتى يتمكن الفلاح المصرى من صرف باقى الحصة المقررة له، وكل ذلك من خلال توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الإهتمام بالزراعة والفلاح المصري.