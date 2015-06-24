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غداً .. محاكمة محام بتهمة التعدي على موظف بمحكمة زنانيري

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غداً .. محاكمة محام بتهمة التعدي على موظف بمحكمة زنانيري غداً .. محاكمة محام بتهمة التعدي على موظف بمحكمة زنانيري

أرشيفية

تنظر غداً الخميس محكمة جنح روض الفرج، برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، محاكمة كل من محام وموظف عام، على خلفية إتهام كل منهما بالتعدي على الآخر بالسب والقذف داخل محكمة زنانيري .

وقالت التحقيقات: إنه في غضون 28 فبراير، حدث خلاف بين عمر.م، محام تحت التدريب، وماجد.أ، قلم نسخ الأحكام بمحكمة زنانيري؛ وذلك بسبب طلب المحامي من الموظف إستخراج إحدى الأوراق الرسمية، إلا أن الموظف تأخر عن القيام بشؤونه؛ نتيجة ندبه من قبل نيابة جنوب القاهرة.

وأضافت: أن كلاهما تعدى على الآخر بالسب والقذف، ثم نشبت بينهما مشاجرة بالأيدي، تعرض خلالها الموظف لبعض الكدمات والإصابات السطحية في الوجه والرأس، حسبما ذكر تقرير الطب الشرعي، الأمر الذي أدى إلى حدوث حالة من الهرج والمرج داخل المحكمة، فقامت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة بتهدئة الأوضاع بين المتهمين.

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