هبة مشاري تدافع عن "أمنا رويحة الجنة": غير مقتبس

دافعت الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة عن مسلسلها "أمنا رويحة والجنة"، الذي يعرض حاليا على شاشتيmbc والراي، للفنانة سعاد العبد الله والمخرج محمد القفاص، مؤكدة أن العمل غير مقتبس عن الفيلم المصري "الليلة الأخيرة" مثلما ذُكر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والصحف في الكويت وقالت حمادة: "أنا أشاهد فلونة وأقرأ أعداد تان تان القديمة، وأشاكس رواية المبرومة لربيع جابر.. لا آكل إلا ما يبقيني على قيد الترقب أثناء عرض المسلسل، تعودت أن أرفع القلم وأدفع بالمسلسل وأختفي، لأتركه يدافع عن نفسه.

وزادت : "لسبب ما هذه المرة أشعر بأنه أصغر أبنائي، وأجدني متورطة بتوضيح بعض الأمور فاعذروني إن اكتشفت أن البعض يصاب بعدوى تصديق الآخر من دون البحث عما وراءه".

وذكرت حمادة عدة نقاط للرد على متهميها بالاقتباس والتي جاءت على النحو الآتي:

أولاً فيلم الليلة الأخيرة المقتبس من رواية إيطالية، واحد من عشرات الأفلام التي استندت على المحتوى الروائي، ومازال موضوع فقدان الذاكرة حاضراً درامياً في الكثير من المسلسلات والأفلام الأجنبية والعربية كونه كثيف التوقع.

ثانياً: بطلة الفيلم تستعيد ذاكرتها عند استيقاظها من النوم ولا تفقدها، وهي لم تكن متزوجة وليس لها أبناء الزوج، الزوج هو زوج شقيقتها والأبناء أيضاً لشقيقتها،

ثالثاً : هاجس الأمومة لم يكن موضوع الفيلم ، كان موضوعه إرادة البطلة بان تثبت هويتها.

رابعاً: الذكاء في كيفية التناول لان فقدان الذاكرة مادة قابلة للتناول الدرامي وليست حكرا على أحد .