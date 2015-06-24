بعد سيلفي.. داعش يهدد نجوم مسلسل "تورا بورا"

تورا بورا.. الضحية الثانية بعد ناصر القصبي.. هذا ماحدث بالضبط بعد تهديد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الفنان السعودي ناصر القصبي على خلفية حلقتي مسلسل سيلفي، اللتين تطرقتا بكل جرأة إلى حقيقة داعش الإرهابية والتكفيرية، قام أحد المنتمين إلى داعش ويسمى «أبوبصير» بالهجوم على المسلسل الكويتي تورا بورا، وهو بطولة سعد الفرج وأسمهان توفيق وخالد أمين وعبدالله الطراروة ونور ومنى شداد وفرح وعيسى ذياب وإخراج وليد العوضي؛ إذ قال الداعشي أبو بصير: "مسلسل تورا بورا الكويتي الخبيث، لعنة الله عليهم، يشوّه صورة الجهاد».

كما بين أبوبصير في تغريدته في معرض إشارته إلى العملين: «الأول انكشفت حقيقته (يقصد سيلفي)، والثاني، (ويقصد تورا بورا)، على ملمس الأفعى الناعمة، بتشويه صورة المجاهدين، وحتى لا تكون فضيحة لهم اختاروا الجهاد في «تورا بورا».

وفي المقابل رد الفنان سعد الفرج على تلك الهجمة قائلاً: "القافلة تسير والكلاب تنبح، والتهديدات التي صدرت من أحد الدواعش في تويتر لاتهمني ولا ألتفت لها لأنني مقتنع بماقدمته سواء في المسلسل أو الفيلم بطرح قضية مهمة تهم الوطن العربي بأسره وهي الإرهاب والتستر باسم الدين لتحقيق غايات مشبوهة لاتمت للإسلام بأي صلة".

أما مخرج مسلسل تورا بورا وليد العوضي فقال:

مستمرون في رسالتنا الفنية الإنسانية ولن ترهبنا تهديدات داعش أو أي أصوات نشاز إرهابية حتى التي لا تنتمي إلى داعش، فالعمل يسلط الضوء على الغلو في الدين والتطرف والإرهاب، مؤكداً عدم خشيته من تهديدات أبو بصير الداعشي.

يذكر أن مسلسل تورا بورا، والذي استغرق تصويره 3 سنوات مابين الكويت والمغرب هو من تأليف الأردني رياض سيف، إخراج وليد العوضي، وبطولة: سعد الفرج، خالد أمين، اسمهان توفيق، منى شداد، عبدالله الطراروة، عبدالمحسن القفاص، عبدالله الزيد ويتحدث عن أب يضطر إلى السفر إلى أفغانستان برفقة زوجته للبحث عن ابنه الذي انضم إلى الجماعات المتشددة في "تورا بورا"، ويواجهان المشقة في أفغانستان.