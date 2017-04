من سيؤدي شخصيّة Spider-Man؟

أعلنت شركتا Sony Pictures و Marvel Studios رسمياً عن إسم مخرج فيلم Spider-Man والممثل الذي سيؤدي شخصية Peter Parker التي تتحوّل الى Spider-Man، وقد اختارت الشركتان الممثل Tom Holland لتأدية دور رجل العنكبوت في الفيلم ووقع الاختيار على المخرج Jon Watts وهو مخرج ناشئ قدّم هذا العام فيلمه الأول Cop Car في مهرجان Sundance Film Festival. وكشفت الشركة أيضاً عن اختيار المنتجين Kevin Feige و Amy Pascal لمتابعة مراحل تحضير وتصوير الفيلم واللذين صرّحا أن اختيار Holland جاء بعد عدّة تجارب مقنعة للممثل المذكور. يذكر أن Tom Holland برز مؤخراً من خلال مشاركته في ثلاثة أفلام هي The Impossible و Wolf Hall والفيلم المنتظر In the Heart of the Sea للمخرج Ron Howard. فيلم Spider-Man المقبل تحدّد موعد إطلاقه في الصالات في 28 يوليو 2017.