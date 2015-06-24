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فهد الحيان مرتاح لنجاح "منا وفينا"

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فهد الحيان مرتاح لنجاح "منا وفينا" فهد الحيان مرتاح لنجاح "منا وفينا"

الأربعاء 24-06-2015 19:16

أبدى نجم الكوميديا فهد الحيان ارتياحه لردة الفعل الإيجابية حول نجاح مسلسل "منا وفينا"، الذي يشارك في بطولته ويعرض في رمضان على شاشة التلفزيون السعودي، وخصوصاً الحلقة التي قام ببطولتها أخيراً بعنوان "الشنطة" ونالت نسب مشاهدة مرتفعة.

وأكد الحيان أنه وكل زملائه الفنانين وصنّاع العمل بذلوا قصارى جهدهم لتقديم مسلسل درامي احترافي ومتكامل العناصر يليق بالجمهور السعودي وتلفزيون المملكة، معبراً عن سعادته بتصنيف العمل في مقدمة أعمال رمضان الكوميدية من قبل الكثيرون ونسب المشاهدة والمتابعة عبر اليوتيوب.

وقال الحيان لـ"سيدتي نت": "سعدت بالمشاركة مع باقة من نجوم الفن السعودي والخليجي، وأتمنى تكرار التجربة مستقبلاً في عمل على شاكلة "منا وفينا" الذي يعد المسلسل الأول لكل العائلة السعودية والخليجية بعيداً عن الاسفاف وتشويه الدين، حيث أنه يعالج الكثير من القضايا التي تهم المجتمع السعودي والعربي بتناول محترم وهادف وشكل درامي مختلف ورؤية أخراجية جديدة".

يشار إلى أن مسلسل "منا وفينا" من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون، والمنتج المنفذ مؤسسة جديرة للإنتاج الفني، وتأليف ورشة نص أشرف عليها الفنان عبدالله السدحان وضمت الكتّاب عنبر الدوسري وحسين الراشد وسعد المدهش، وإخراج أسد فولادكار، وبطولة: عبدالله السدحان، وفهد الحيان، وحسن عسيري، ومحمد العيسى، وعبد المحسن النمر، وزهرة عرفات، وليلى السلمان.

 

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سيدتي

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