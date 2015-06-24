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غداً .. الحكم على متهمين بحيازة أسلحة ومفرقعات بالبساتين

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غداً .. الحكم على متهمين بحيازة أسلحة ومفرقعات بالبساتين غداً .. الحكم على متهمين بحيازة أسلحة ومفرقعات بالبساتين

 

أرشيفية

تصدر غداً الخميس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على متهمين أثنين، على خلفية إتهامهما بحيازة أسلحة غير مرخصة ومواد مفرقعة بمنطقة البساتين.

وتعود تفاصيل الواقعة الى 9 نوفمبر 2014، حيث أسندت النيابة الى كل من خالد محمود أحمد الشاذلي، وحمدي فتحي سليم محمد ، إتهامات عديدة من بينها: حيازة مواد مفرقعة وألعاب نارية وأسلحة غير مرخصة والشروع فى إستعمالها على نحوٍ يعرض حياة الآخرين للخطر، الى جانب عرض مبالغ مادية لتنظيم تظاهرات بمنطقة البساتين ، بهدف التحريض على النظام وتكدير السلم العام.

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