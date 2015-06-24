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النني يكشف عن عرض رسمي أوكراني.. وفيورنتينا في الصورة

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النني يكشف عن عرض رسمي أوكراني.. وفيورنتينا في الصورة النني يكشف عن عرض رسمي أوكراني.. وفيورنتينا في الصورة

كشف محمد النني نجم وسط بازل عن وجود مفاوضات مع دينامو كييف الأوكراني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النني الذي كان أحد الركائز الأساسية في خطط المدرب البرتغالي باولو سوزا المنتقل إلى فيورنتينا في الموسم الماضي مع بازل يبدو أنه يحلم بالقدوم إلى فلورنسا قريبا، كي يكون بجوار أصدقاءه محمد صلاح وأحمد حجازي.

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وقال النني في تصريحات لبرنامج "شوبير والنجوم" الإذاعي: "وكيلي تحدث مع مسؤولين من فيورنتينا، وهم يرحبون بضمي. ولكن لا توجد محادثات رسمية حتى الآن مع بازل".

وتابع "العرض الرسمي الوحيد لدي من دينامو كييف الأوكراني".

ولايزال النني صاحب الـ22 عاما يحافظ على خطواته الثابتة في مشواره الاحترافي مع بازل، ليصبح أول محترف مصري يتوج بالدوري لثلاثة مواسم متتالية مع فريقه.

وشارك النني هذا الموسم في تأهل تاريخي للفريق السويسري إلى دور الـ16 من دوري الأبطال على حساب العريق ليفربول ضمن مجموعة ضمت ريال مدريد حامل اللقب مع لودوجوريتس.

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