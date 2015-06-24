احتياجات مانشستر يونايتد – من يبحث عنه فان جال هذا الصيف لإكمال خطة الشياطين

يقترب سوق الانتقالات من البداية.. مطلع يوليو المقبل ستبدأ عملية الشراء وبيع اللاعبين رسميا وتسعى جميع الأندية بالتأكيد لتدعيم صفوفها بأبرز العناصر.

ويقدم FilGoal.com سلسلة من الموضوعات لجميع الأندية الأوروبية الكبرى نجمع فيها كل ما كتب عن الفريق. عن ماذا يحتاج كل واحد منهم في سوق الانتقالات والأسماء المرشحة للانضمام.

وهذه الحلقة مع مانشستر يونايتد..

مانشستر يونايتد واحد من الأندية الذي لم ينتظر بداية سوق الانتقالات وتعاقد بالفعل مع الهولندي ممفيس ديباي لاعب أيندهوفن ليصبح أول المنضمين للشياطين الحمر الموسم المقبل.

التكتيك

لويس فان جال المدير الفني الهولندي لمانشستر يونايتد اعتمد خلال الموسم الماضي على تشكيلين لفترات طويلة.

في البداية كانت الخطة الرئيسية للفريق 3-5-2 بهذا الشكل:

ثلاثي دفاعي وظهيران جناحان مع إرتكاز دفاعي ولاعب وسط وصانع ألعاب و2 في الهجوم.

لكن يونايتد لم يحقق نتائجا ممتازة إلا بخطة 4-1-4-1 بهذا الشكل مع بعض التعديلات التي قد يجريها لو أراد الدفع بمهاجم ثان سحب بدلا منه لاعب في وسط الملعب.

حراسة المرمى:

الإسباني ديفيد دي خيا يسبب صداعا في رأس لويس فان جال بلا شك وكذلك كل محبي ومشجعي مانشستر يونايتد.

دي خيا لا يرغب في تجديد عقده وبالتالي بات يونايتد مضطرا لبيعه وإلا تركه يرحل مجانا بعد سنة. لكن من سيكون بديله؟

بافتراض رحيل دي خيا فإن البدائل أمام يونايتد لن تكون في نفس المستوى..

التقارير تربط الشياطين الحمر بالهولندي سيلسين حارس أياكس ليكرر تجربة دي خيا عندما جاء حارسا يافعا موهوبا ثم تطور ليصبح ضمن الأفضل في العالم.

مع اقتراب رحيل تشك إلى أرسنال لن يجد يونايتد الخبرة سوى في حارس توتنام هوجو لوريس.. ربما ايضا أفضل من موسليرا الذي ارتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد هو الأخر.

الدفاع:

يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم خط دفاعه بلاعبين على الأقل.

الأول قلب دفاع والتقارير تتحدث عن أوتاميندي مدافع فالنسيا وكذلك هوميلز الذي عاد الحديث عنه مجددا بالإضافة لسيرخيو راموس الذي بدأ الحديث عنه.

ربما لم يرتبط بتقارير عديدة مع يونايتد لكن الأوروجوياني جودين خيارا ممتازا لمانشستر يونايتد سيفيد الفريق كثيرا بخبرته وربما ستكون تجربة مشابهة لانتقال لوران بلان في أواخر أيامه بالملاعب لأولد ترافورد..

لكن صعوبة الأمر ستكون تمسك أتليتكو به.

الظهير الأيمن هو مشكلة تواجه مانشستر يونايتد منذ فترة طويلة، البرازيلي رافايل يتواجد بمفرده في هذا المكان، وأصلا ليس مقنعا في المباريات الكبرى..

أنطونيو فالنسيا يقدم عطاء جيدا لكنه دفاعيا لم يكن مقنعا، وبالتالي بحسب التقارير فإنه ليس الأنسب لفريق مثل يونايتد الذي يريد العودة للمنافسة الموسم المقبل.

الحلول ربما ليست كثيرة مع المعاناة العالمية في هذا المركز..

لكن حلول مثل فابينيو لاعب موناكو والذي يعد هدفا ليونايتد وفقا للتقارير سيكون خيارا جيدا كذلك كلاين لاعب ساوثامبتون وكولمان لاغب إيفرتون.

وسط الملعب:

المشكلة الكبيرة هنا.. يونايتد كما أشرنا أعلاه يعتمد على ارتكاز دفاعي ثابت خلف وسط الملعب وأمام الدفاع في الخطتين.. كذلك لا يتقدم في الهجمات كثيرا.

هذا الدور أفضل من قام به هذا الموسم كان مايكل كاريك الذي بلغ 33 عاما وتعددت إصاباته والنادي لا يرغب في تجديد عقده.

يونايتد يحتاج بشدة لتدعيم هذا المركز دون غيره في وسط الملعب..

التقارير تحدثت عن ويليام كارفاليو لاعب سبورتنج لشبونة وكذلك الهولندي كيفين ستروتمان الذي بات اسما مكررا على لائحة اهتمامات يونايتد في كل سوق انتقالات.

لكن ربما الأنسب ليونايتد في هذا المكان بدلا من ستروتمان ربما زميله رادجا ناينجولان أو التشيلي أرتورو فيدال الذي قد يشكل ثنائي ممتاز في وسط الملعب مع دالي بليند.

الهجوم:

بعد التعاقد مع ممفيس ديباي ووجود دي ماريا وماتا وروني ربما تبقى فقط على يونايتد أن يجلب مهاجما صريحا ممتازا بدلا من فالكاو الذي فشل في إثبات نفسه وكذلك مع اقتراب رحيل الهولندي فان بيرسي.

سوق الانتقالات في المهاجمين ربما لن يتوفر فيه من المهاجمين الممتازين اللذين يحتاجهم يونايتد سوى إدينسون كافاني أو كريم بنزيمة مع أفضلية للأول بالتأكيد.