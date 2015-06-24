دروجبا يرفض العودة لمارسيليا بسبب عدم وجود مشروع والتذاكر الموسمية

استبعد ديديه دروجبا مهاجم تشيلسي السابق فكرة عودته لناديه السابق أوليمبيك مارسيليا خلال الصيف الجاري وذلك على الرغم من رغبة النادي الفرنسي في إعادته.

وسبق لدروجبا أن لعب في صفوف مارسيليا لمدة عام من 2003 لـ2004، وكان قد رحل عن صفوف تشيلسي بنهاية الموسم المنصرم بعد نهاية تعاقده.

وتحدث اللاعب صاحب الـ37 عاما للصحفيين قائلا:"الأمر لا يتعلق بالمال إطلاقا، أنا أرغب في الانتقال لفريق يكون لديه مشروع".

وتابع"مارسيليا على حد علمي لا يوجد لديه أي مشروع واضح، لقد قاموا بالتخلي عن أفضل لاعبيهم بنهاية الموسم مثل أندريه أيو".

وأضاف"أنا لا أود الذهاب لمارسيليا من أجل اللعب فقط، أنا أود أن أفوز، وأن أنتقل لفريق يكون لديه خطة واضحة لتحقيق الانتصارات".

وأتم"في كل مرة يتم ربط اسمي بمارسيليا يكون الوقت غير مناسب، ويكون هذا في الوقت الذي يتم فيه بيع التذاكر الموسمية، وأنا لا أرغب أن يستخدم الناس اسمي بسبب أغراض مالية".