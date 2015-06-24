بيلد: بايرن يعرض شفانشتايجر مقابل دي ماريا

يعرض نادي بايرن ميونيخ لاعب الفريق باستيان شفانشتايجر ضمن صفقة للحصول على خدمات أنخل دي ماريا من مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد تعاقد مع دي ماريا في الصيف المنصرم ليجعله أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ80 مليون يورو.

لكن اللاعب في نهاية الموسم أصبح بديلا وظهرت تقارير عديدة تتنبأ بأنه يرغب في الرحيل.

وفي الوقت نفسه يبحث يونايتد عن لاعب وسط مدافع ويهتم بشفانشتايجر الذي يرغب في ترك بايرن ميونيخ لأنه لا يلعب في مكانه الأصلي مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

هنا بايرن قلل استغلال تلك المعلومات. طلب الفريق الألماني ضم دي ماريا مقابل شفانشتايجر ومبلغ مالي إضافي.