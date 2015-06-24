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محافظ الدقهلية: التصدي الحازم للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

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محافظ الدقهلية: التصدي الحازم للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة محافظ الدقهلية: التصدي الحازم للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محافظ الدقهلية

أكد المحافظ حسام الدين إمام، أن  المرحلة القادمة مرحلة بناء وعطاء ولا مكان للمقصرين والفاسدين والغير قادرين على مواكبة التطلعات وأن سياسة العمل  تقوم على فكرة  العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المرجوة والشفافية المطلقة في التعامل ومواجهة المشكلات والأزمات للحلول والمقترحات الغير تقليدية والسريعة في إطار قانوني بما يخدم المصلحة العامة للمواطن وتحديد الأولويات والأهداف والإستخدام الأمثل للموارد المتاحة في إطار برامج زمنية محددة  لتحقيق أفضل النتائج  وحل مشاكل المواطنين فوراً.

وأضاف المحافظ أن كل رئيس مركز ومدينة مسئول مسئولية كاملة ومباشرة فى حالات التواطؤ مع أي مخالفات للبناء، وذلك فى حالة عدم صدور قرار الإزالة   بعد تحرير المخالفة بـ 24 ساعة وعمل كردون حول المنطقة، إلى أن يتم تنفيذ الإزالة وذلك لحماية المواطنين، فضلاً عن إستمرار تكثيف الجهود لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية بدائرة المحافظة في المهد، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء مع قطاع الشرطة ووضع خطة زمنية محددة لإزالة جميع التعديات والمخالفات الناتجة حالياً، بالإضافة إلى التأكيد على إنعقاد المجلس التنفيذي المصغر بكل مركز ومدينة ومديرية مع تحديد مواعيد ثابتة لإنعقاده إسبوعياً ومناقشة التوصيات التي يخرج بها.

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