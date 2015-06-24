لو بتفطر برا.. أطعمة احرص على وجودها على مائدتك

كتبت مروة محمود الياس

فى الشهر الفضيل قد يضطر البعض للإفطار خارج منزله، إما لظروف العمل أو لأسباب متعددة، ولذا فإذا كنت ممن يفطرون كثيرا خارج منازلهم ويتناولون طعاما غير معد منزليا، فعليك بالاهتمام بأصناف معينة لا غنى عنها خلال الإفطار ووجبة السحور، لأنها ضمان الصحة والتمتع برمضان صحى. الدكتورة سمر جميل، أخصائية التغذية العلاجية، أكدت أهمية أن تتواجد بعض الأصناف على مائدة الصائم الذى يفطر خارج منزله، كى يكون إفطاره مليئا بالصحة، ويمده بالطاقة ولا يسبب له الكسل والتخمة، ولا يصبح عرضة للأمراض المعوية. ومن أهم هذه الأصناف، توضح سمر أن الطعام المشوى أهمها والتى يجب أن يحرص على تناولها الصائم، وعليه أيضا أن يحرص على تناول كميات كبيرة من الخضراوات الورقية، والتى تضمن له شعورا بالشبع وعدم الشعور بالعش فترات طويلة، كما أن منتجات الألبان سواء سلطات الزبادى أو اللبن أو الزبادى ذاته يضمن ترطيبا هائلا لمعدة الصائم، كما لا غنى أيضا عن التمر وتناوله فور الإفطار بعد شرب كوب من المياه، كما تساعد السوائل قليلة السكريات على تعويض فاقد الجسم من السوائل، كما أن الليمون وإضافته إلى الطعام والشوربات يجنبك سموم أغلب الأطعمة.

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