"كاميرون" يدعو السيسى لزيارة بريطانيا.. ويؤكد ترحيب بلاده بالرئيس

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اِتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم، الأربعاء، من ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا.

وأوضح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الوزراء البريطانى أعرب عن تطلعه لاستقبال الرئيس في بريطانيا، منوهاً إلى ترحيب بلاده بإتمام هذه الزيارة وضرورة الإعداد الجيد لها لتؤتى ثمارها المرجوة سواء على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، ولاسيما السياسية والاقتصادية، فضلاً عن مواصلة التشاور بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير علاء يوسف، إن الاتصال تناول الأزمة الليبية وسبل إيجاد حل سياسى لتسويتها، حيث طلب رئيس الوزراء البريطانى الاستماع إلى وجهة النظر المصرية فى هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد دعم مصر لجهود مبعوث الامم المتحدة لليبيا "برناردينو ليون" من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، مشيراً إلى أن مصر تقدر أهمية أن تتم جهود مكافحة الارهاب جنبا إلى جنب مع جهود التسوية السياسية، فضلاً عن أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية المتمثلة في الجيش الوطني الليبي والحكومة والبرلمان المنتخب، الذي يتعين أن يتم تمديد ولايته إلى حين إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا.

وشدد السيد الرئيس على أهمية وقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة المتواجدة في الأراضي الليبية.

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