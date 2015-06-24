بالصور.. وفد روسى من شركة "روس أتوم" يتفقد أرض المحطة النووية بالضبعة

تفقد وفد روسى مكون من 7 متخصصين فى مجال الطاقة النووية، يرأسه فيتشسلاف ماخونين مدير المشروعات بشركة الطاقة النووية الروسية "روس أتوم"، والدكتور فرحات جمعة فرحات رئيس وفد وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، الموقع المخصص لإنشاء المحطة النووية السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية بالضبعة.

وأثنى الوفد الروسى على موقع الضبعة، نظرا لإطلاله على شاطئ البحر مما يجعله مناسبا جدا لمد مجارى مائية من البحر إلى أحواض التبريد وكذلك تحلية مياه البحر من خلال التقنيات المصاحبة للمحطات النووية لتوليد الكهرباء - بحسب بيان لمحافظة مطروح.

وكان فى استقبال الوفد الروسى ووفد وزارة الكهرباء، المهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح نائبا عن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، والمهندس الحسينى السنوسى رئيس مدينة الضبعة، والمهندس إبراهيم الحفيان مدير ادارة التخطيط العمرانى بمطروح.

ورحب أهالى الضبعة بضيوف المحافظة، مؤكدين على إدراكهم لأهمية هذا المشروع القومى، مضيفين أنهم يمدون أيديهم كجنود من أجل نجاح المشروع فى هذه المنطقة الهادئة المستقرة مع شكرهم لوزارة الكهرباء وهيئة الطاقة النووية على جهودهم المخلصة.

ومن جانبه، أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن المشروع النووى سيعمل على التنمية والاستقرار من خلال توفير مصادر للطاقة وتوفير فرص عمل لأبناء مطروح، مشيراً إلى أن أهالى الضبعة يضربون مثالاً طيبا للجميع، فى تعاونهم مع كافة الأجهزة لتحقيق الصالح العام وحرصهم على التعاون من اجل رفعة الوطن وتقدمه، مع تأييدهم الكامل للجهود التى تمت فى المراحل الماضية.

كانت مدينة الضبعة استقبلت خلال الأشهر الماضية وفود فى مجال إنتاج الطاقة النووية السلمية من دول روسيا وكوريا الجنوبية والصين وسط حفاوة بالغة من أهالى الضبعة.



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التقاط الصور التذكارية خلال الزيارة



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سكرتير محافظة مطروح يستقبل وفدا روسيا بأرض المحطات النووية بالضبعة



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مسئولو وزارة الكهرباء ووفد نووى روسى خلال تفقد أرض الضبعة



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الوفد النووى الروسى يشيد بالموقع المخصص للمحطات



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جانب من جولة الوفد الروسى بأرض المحطات النووية بالضبعة



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تفقد شاطئ البحر المطلة عليه أرض الضبعة



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لوفد الروسى يتجول بأرض المحط بصحبة وفد من وزارة الكهرباء



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عدد من ممثلى أهالى الضبعة صاحب الوفد وسط ترحاب كبير