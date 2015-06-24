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تركيا تدين هجوما استهدف موكبا إماراتيا فى مقديشو

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تركيا تدين هجوما استهدف موكبا إماراتيا فى مقديشو تركيا تدين هجوما استهدف موكبا إماراتيا فى مقديشو
أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، اليوم الأربعاء، الهجوم الذى استهدف موكبا إماراتيا فى العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل 7 اشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح فى وقت سابق اليوم.

وقالت الخارجية التركية فى بيان، أوردته وكالة الأناضول، إنها تلقت بحزن نبأ استهداف موكب الدبلوماسيين الإماراتيين بسيارة مفخخة فى مقديشو، وأضاف البيان" تركيا تدين وشجب بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف السلام والاستقرار فى الصومال، متمنية من الله الرحمة لضحايا الهجوم، فى حين تقدمت بالعزاء لذوى الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى".

وأكد البيان على أن "تركيا ستواصل تضامنها مع الصومال الصديق فى موضوع مكافحة الإرهاب"، وفى وقت سابق اليوم، استهدف انتحارى بسيارة مفخخة موكباً لمسؤولين إماراتيين، وسط مقديشو، ما أدى لمقتل 7 بينهم الانتحارى منفذ الهجوم و3 جنود صوماليين وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح، بحسب مصدر طبى.
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