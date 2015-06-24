وزير جزائرى: الجزائريون فى تنظيم "داعش" لا يتجاوزون 63 عضوا

قال وزير الشؤون الدينية فى الجزائر أن 63 شخصا من مواطنى البلاد هم الذين انضموا إلى جماعة الدولة الإسلامية، فى تناقض واضح مع جيرانها.

وفى ملاحظات نقلتها وسائل الإعلام اليوم الأربعاء قال محمد عيسى أن الأرقام صادرة من الإنتربول مشيرا إلى أن أقل من واحد فى المائة من اعضاء داعش يحملون الجنسية الجزائرية، وتونس والمغرب المجاورتان هما من بين أكبر مصادر المجندين فى الجماعة، حيث يوجد بها ما يقدر بنحو ثلاثة آلاف و1500 من كل دولة على التوالى.

ويعزو الخبراء الأعداد القليلة فى الجزائر الى يقظة الأمن الداخلي، ووجود الجماعات المتطرفة فى الداخل، والإعياء العام فى اعقاب الحرب الأهلية فى التسعينيات، وخلال الأشهر الاخيرة القليلة اعلنت القوات الجزائرية عدة انتصارات ضد جماعة محلية متحالفة مع الدولة الإسلامية قتلت سائحا فرنسيا

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