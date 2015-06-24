موجز أخبار محافظات مصر.. ضبط 2 عائدين من الجيش الحر بسوريا بالغربية

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الأربعاء، أبرزها ألقا ضباط الأمن الوطنى بالغربية بالتنسيق مع المباحث الجنائية والأمن العام القبض على عنصرين من مركز قطور بمحافظة الغربية عقب عودتهما من سوريا بعد أن انضما للجيش الحر واعتناقهما الفكر التكفيرى والجهادي وتلقي تدريبيات على ارتكاب أعمال تفجيرية.

رفضت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية اليوم برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، دعوى إسقاط الجنسية عن محافظ الإسكندرية هانى المسيرى؛ لحصوله على الجنسية الأمريكية، وقررت إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لعدم الاختصاص، وتحديد جلسة 26 يوليو المقبل لنظر أولى جلساتها.

وقرر الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، نقل إمامى مسجدين إلى ديوان المديرية، وتوقيع الجزاء عليهما لقيامهما بالإساءة للجيش والشرطة، خلال خطبة الجمعة الماضى، مما يعد تحريضاً على العنف.

- القبض على 2 عائدين من الجيش الحر بسوريا يعتنقان الفكر التكفيرى بالغربية

- "الأمور المستعجلة" ترفض دعوى إسقاط الجنسية عن محافظ الإسكندرية

- مجازاة ونقل إمامين بـ"أوقاف الشرقية" لإساءتهما للجيش والشرطة

- تداول فيديو لوكيل الأوقاف يصف الإخوان بـ"صخرة لا تنكسر" ويخاطب المرشد:سيدى

- المحكمة العسكرية تقضى بسجن 63 غيابيا وبراءة 26 باقتحام مديرية أمن قنا

- 40 شيخًا ورمزًا قبليًا من سيناء يشاركون فى إفطار الرئاسة اليوم

- للمرة الثانية.. إرهابيون يفجرون ماسورة مياه بأبوكبير بالشرقية

- تجديد حبس أعضاء خلية تفجير خط السكة الحديد فى سمنود بالغربية 15 يومًا

- أزمة وقود تضرب المنوفية.. وسائقون: أصحاب المحطات يبيعون البنزين لـ"السريحة"

- حبس أمين شرطة قتل سائقًا بسلاحه الميرى أثناء فض مشاجرة بالقليوبية