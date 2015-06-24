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موجز أخبار محافظات مصر.. ضبط 2 عائدين من الجيش الحر بسوريا بالغربية

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موجز أخبار محافظات مصر.. ضبط 2 عائدين من الجيش الحر بسوريا بالغربية موجز أخبار محافظات مصر.. ضبط 2 عائدين من الجيش الحر بسوريا بالغربية
نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الأربعاء، أبرزها ألقا ضباط الأمن الوطنى بالغربية بالتنسيق مع المباحث الجنائية والأمن العام القبض على عنصرين من مركز قطور بمحافظة الغربية عقب عودتهما من سوريا بعد أن انضما للجيش الحر واعتناقهما الفكر التكفيرى والجهادي وتلقي تدريبيات على ارتكاب أعمال تفجيرية.

رفضت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية اليوم برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، دعوى إسقاط الجنسية عن محافظ الإسكندرية هانى المسيرى؛ لحصوله على الجنسية الأمريكية، وقررت إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى لعدم الاختصاص، وتحديد جلسة 26 يوليو المقبل لنظر أولى جلساتها.

وقرر الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، نقل إمامى مسجدين إلى ديوان المديرية، وتوقيع الجزاء عليهما لقيامهما بالإساءة للجيش والشرطة، خلال خطبة الجمعة الماضى، مما يعد تحريضاً على العنف.

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