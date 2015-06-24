تشغيل خزان مياه شرب لخدمة أهالى منطقة البيارة بكوم أمبو

قام اليوم محافظ أسوان، مصطفى يسرى بإعطاء إشارة البدء لتشغيل الخزان العلوى لمياه الشرب بمنطقة البيارة بمركز كوم أمبو والمقام على مساحة 300م2 وبطاقة استيعابية 350 م3 من المياه.

جاء ذلك في استجابة من محافظ أسوان لشكوى أهالى منطقة البيارة من ضعف تدفق مياه الشرب على مدار اليوم، حيث وجه المحافظ على الفور بتشغيل الخزان العلوى المتوقف عن العمل منذ أكثر من 17 عاماً، وذلك بهدف خدمة أهالى منطقة البيارة بإجمالى 17 ألف نسمة.

وتم إضافة ماتور مياه، وذلك بتكلفة بلغت حوالي 100 ألف جنيه، بجانب تغير خطوط السحب والطرد بمواسير جديدة قطر 6 بوصة، وبأطوال تصل إلى 40 مترا، وقد تم ربط خزان المياه بالشبكة الرئيسية لمحطة كوم امبو لمياه الشرب ، ومن المقرر أن يتم عمل توسعات كمرحلة ثانية للخزان بإضافة ماتور أخر لتوفير مياه الشرب بشكل مستمر للأهالي بالمنطقة .

وأطمئن المحافظ أيضاً علي توفير المياه داخل المنازل من خلال زيارته لإحدى الشقق السكنية واطمئن على تدفق المياه بشكل طبيعى سواء بالأدوار العلوية أو الأرضية.

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1- محافظ أسوان يطمئن على تدفق المياه بشكل طبيعى بمنازل البيارة بكوم أمبو

>2- مصطفى يسرى يطمئن على كفاءة ضخ المياه

>3- محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لتشغيل الخزان العلوى لمياه الشرب بالبيارة

>4- يسرى يستجيب لشكاوى أهالى البيارة بكوم أمبو من ضعف تدفق مياه الشرب