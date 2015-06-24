عودة مياه الشرب لقرى مركز أبو كبير بعد تفجير الخط الرئيسى على يد إرهابيين

عادت، منذ قليل، مياه الشرب لقرى الوحدة المحلية بالرحمانية مركز أبو كبير محافظة الشرقية، بعد انقطاع دام لأكثر من 13 ساعة...

وقال الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة أبو كبير، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن فريق الصيانة لشركة مياه الشرب استطاع إصلاح الخط الرئيسى لمحطة مياه الشرب بالرحمانية، بعد أن تم تفجيره فجر اليوم بقنبلة شديدة الانفجار على يد إرهابيين، مما نتج عنه انقطاع المياه عن قرى الوحدة.

وأضاف أن هذه المرة الثانية خلال 24 ساعة يتم تفجير خطوط رئيسية لمياه الشرب حيث فجر الإرهابيون خط ارئيسيا يمر بترعة الصادى، والذى يغذى مدينة أبو كبير وبعض القرى المجاورة، وذلك فجرأمس الثلاثاء، وتم إصلاحه.