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محافظ أسوان يستمع لشكاوى مرضى الكلى عن سوء الأجهزة بكوم أمبو

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محافظ أسوان يستمع لشكاوى مرضى الكلى عن سوء الأجهزة بكوم أمبو محافظ أسوان يستمع لشكاوى مرضى الكلى عن سوء الأجهزة بكوم أمبو
تفقد محافظ أسوان مصطفى يسرى اليوم مستشفى كوم أمبو المركزى واستمع لشكاوى المرضى من سوء حالة أجهزة قسم الغسيل الكلوى، وأعرب المرضى عن تقديرهم لطاقم التمريض المسئول عن القسم لجهودهم فى تقديم الخدمة لهم على الوجه الأكمل، وطالبوا بالصيانة الدورية لأجهزة الغسيل الكلوى، وتوفير أطباء لمتابعتهم، فأصدر مصطفى يسرى توجيهاته لمدير عام الصحة فى أسوان بسرعة توفير طبيبين.

وأكد المحافظ على زيادة أجهزة الغسيل الكلوى بالمستشفى إلى 42 جهازا بعد إضافة 14 جهازا لاستيعاب كافة الحالات المترددة وعددهم 122 مريضا، مطالبا بتشغيل الأسانسير لمرضى الغسيل الكلوى للتخفيف من معاناتهم مع رفع مستوى النظافة .

وبدوره أكد مدير مستشفى كوم أمبو التعاقد مع شركة نظافة جديدة للعمل فى كافة أقسامه ابتداء من أول يوليو القادم والتعاقد مع شركة أمن خاصة لتوفير الحماية للمترددين بالشكل المطلوب .

ويشهد قسم الغسيل الكلوى تطوير ضمن إحلال وتجديد مستشفى كوم أمبو المركزى والتى تصل تكلفته لـ5 ملايين جنيه وبلغت نسبة التنفيذ حتى الآن 90% والمقرر الانتهاء منه خلال الأشهر القادمة .

تعليقات الصور
>1- محافظ أسوان يتفقد مستشفى كوم أمبو المركزى
>2- يسرى يستمع لشكوى المرضى عن الخدمات المقدمة داخل قسم الكلى
>3- مرضى الكلى بكوم أمبو طالبوا المحافظ بالصيانة الدورية للأجهزة وتوفير أطباء
>4- المحافظ يتفقد أعمال الإحلال والتجديد والتطوير بمستشفى كوم أمبو

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مصر 365