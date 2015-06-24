حبس أمين شرطة قتل سائقًا بسلاحه الميرى أثناء فض مشاجرة بالقليوبية

أمر أحمد يوسف، مدير نيابة كفر شكر بحبس أمين شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل سائق برصاصة من سلاحه الميرى بعد تدخله لفض مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وأحد أقاربه.

كان المقدم إسلام عبد الحميد نائب مدير شرطة النجدة بالقليوبية تلقى بلاغًا بوقوع حادث إطلاق نار ومصرع سائق وتم إخطار اللواء عبد العظيم نصر مدير الأمن فانتقل العقيد عبد الله جلال مفتش المباحث وتبين أن مشاجرة نشبت بين كل من "رض.ا ا" سائق سوزوكى وبين سائق آخر لتوك توك بسبب أولوية المرور فى الشارع فتدخل أمين الشرطة "حسن.ا.ع" بإدارة الجوازات لفض المشاجرة وأخرج سلاحه الميرى وأطلق طلقتين فى الهواء أصابت إحداها الأول ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل جثته للمستشفى وألقى القبض على أمين الشرطة وضبط السلاح.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.