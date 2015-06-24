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تأجيل محاكمة رجل أعمال وآخرين فى انهيار سور مركز تجارى بالإسكندرية لـ9 سبتمبر

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تأجيل محاكمة رجل أعمال وآخرين فى انهيار سور مركز تجارى بالإسكندرية لـ9 سبتمبر تأجيل محاكمة رجل أعمال وآخرين فى انهيار سور مركز تجارى بالإسكندرية لـ9 سبتمبر
أرجأت محكمة جنح سيدى جابر، برئاسة المستشار أحمد عبد النبى، نظر قضية انهيار سور المركز التجارى بسموحة العام الماضى، والذى أسفر عن وفاة 7 وإصابة 10 آخرين لجلسة 9 من سبتمبر المقبل للاستماع إلى مرافعات المحامين.

واستمعت المحكمة اليوم، إلى جميع المتهمين فى القضية وواجهتهم سوياً بالاتهامات الموجهة إليهم.

وأنكر رجل الأعمال علاء فتح الله، المتهم الرئيسى صلته بالواقعة، وعدم ملكيته للمركز التجارى، وأنه ملك شخص آخر يدعى محمد جعفر ورفض شراءها منه حتى يقوم بترميمها.

وكانت المحكمة قررت فى جلسات سابقة إخلاء سبيل علاء عباس مسعد فتح الله، 59 سنة، بمليون جنيه على ذمة قضية اتهامه بهدم وبناء بدون ترخيص، والقتل الخطأ، وإخلاء سبيل المقاول المتهم فى ذات القضية بربع مليون جنيه على خلفية أحداث انهيار السور، والتى راح ضحيتها 17 قتيلاً ومصابًا أثناء جلوسهم على أحد المقاهى أسفل السور.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين ومعهم 4 آخرين مفرج عنهم لمحاكمة عاجلة بتهمة التسبب فى وفاة 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر انهيار سور أسواق فتح الله.

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مصر 365