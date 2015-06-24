انتشال جثة أمين شرطة من ترعة الإبراهيمية بالمنيا

انتشلت فرق الإنقاذ النهرى جثة أمين شرطة بأحد أقسام القاهرة بعد سقوطه داخل سيارته الملاكى فى ترعة الإبراهيمية، أمام قرية أبيوها بأبوقرقاص، أثناء سيره على الطريق الزراعى القاهرة - أسوان.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بسقوط سيارة فى ترعة الإبراهيمية أمام قرية أبيوها، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وانتشلت السيارة، وتبين أن رقمها 759 ف – ط - ع وبداخلها رخصة قيادة خاصة باسم محمد أحمد ورخصة تسيير باسم هيثم جمال الدين، وتمكنت القوات من انتشال جثة "محمد .ا"30 سنة أمين شرطة ونقلها إلى المستشفى.

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