ضبط "سوسته" و"العمرى" بـ3 كيلو بانجو فى بورسعيد

ألقى رجال مباحث قسم شرطة الضواحى فى بورسعيد، برئاسة النقيب هيثم ماجد القبض على "م ج ع "وشهرته "العمرى " و"إ ف أ" وشهرته "سوسته" فى كمين بمنطقة القابوطى وبحوزتهما 3 كيلو بانجو و25 لفافة صغيرة الحجم معدة للبيع و2 هاتف محمول ومبلغ.

بمواجهتهما اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ وحصيلة المبيعات، فتحرر لهما المحضر اللازم، والتحفظ على المضبوطات وإحالتهما للنيابة العامة.

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