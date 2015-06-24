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7 حيل لوجبات السحور المختلفة

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7 حيل لوجبات السحور المختلفة 7 حيل لوجبات السحور المختلفة
الطعام من أهم العلامات المميزة لشهر رمضان، فالمائدة الحافلة بكل ما لذ وطاب صورة لصيقة بالشهر الكريم، وبالطبع فالسمنة وزيادة الوزن هى النتيجة الطبيعية لكل ما سبق، ومن هنا تعد زيادة الوزن من أكبر المؤرقات التى يواجهها الصائمون خلال شهر رمضان.

وحول هذا أرسلت قارئة تسأل: ما هى الوجبات الخفيفة ومنخفضة السعرات الحرارية التى ينصح بتناولها أثناء تناول وجبة السحور؟

وفى هذا السياق يقدم الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح والحيل التى ينصح باتباعها فى وجبة السحور تحديدا لتجنب زيادة الوزن، ومنها:

1- يمكنك تناول نصف رغيف من العيش البلدى + قطعة من الجبن قليل الملح + سلطة مكونة من الخيار والخس والطماطم والجزر + كوب من الزبادى.
>2- ٢ بيضة مسلوقة أو مقلية + ربع رغيف عيش بلدى أو رغيف عيش سن + كوب من الزبادى.
>3- ٣ ثمرات من الفاكهة + ٣ ملاعق فول أو قطعتين جبنة + كوب من الزبادى.
>4- رغيف من الخبز البلدى + قطعة من الجبن قليلة الملح + طماطم وخيار + كوب من الزبادى.
>5- حبة من البطاطس البورية + كوب من الزبادى + نصف رغيف خبز بلدى.
>6- نصف رغيف من الخبز البلدى + قطعة من الجبن + كوب من الزبادى.
>7- 5 ملاعق من الفول + رغيف سن + خيار أو خس.

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