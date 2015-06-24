الكهرباء: لم نلجأ لفصل التيار منذ 24 يومًا رغم ارتفاع درجة الحرارة

كشف الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه منذ بداية شهر رمضان المبارك لم يلجأ مركز التحكم القومى لتخفيف الأحمال فى أوقات الذروة، التى تبدأ من أذان المغرب وحتى السحور.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه منذ 24 يوماً رغم ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال على الشبكة لم يتم تخفيف الأحمال على الإطلاق.

وأوضح اليمانى أن هناك 3 أسباب رئيسية وراء نجاح قطاع الكهرباء فى مواجهة الأحمال على الشبكة خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن السبب الرئيسى فى عدم انقطاع التيار رغم وصول الأحمال إلى 24 ألف ميجا وات على الشبكة القومية، هو زيادة كميات الوقود، التى تضخ لمحطات الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، إلى إضافة قدرات جديدة للشبكة تباعاً من محطات بنها وشمال الجيزة، وتشغيل محطة كهرباء بنها بالكامل بقدرة 750 ميجا وات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، و1300 ميجا وات من محطة كهرباء العين السخنة بإجمالى قدرات تصل إلى 2050 ميجا وات علاوة على 1707 ميجا وات من الخطة العاجلة من أهم الأسباب وراء عدم قطع التيار.

وزارة الكهرباء : الأحمال المتوقعة اليوم 26 ألف ميجا وات

>