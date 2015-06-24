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وزير إماراتى: تفجير الموكب الإماراتى بمقديشو لن يثنينا عن دعم الصومال

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وزير إماراتى: تفجير الموكب الإماراتى بمقديشو لن يثنينا عن دعم الصومال وزير إماراتى: تفجير الموكب الإماراتى بمقديشو لن يثنينا عن دعم الصومال
استنكرت الإمارات تعرض موكب اغاثى تابع لها فى الصومال "لتفجير إرهابى" مشيرة إلى أنها تتابع التحقيقات، وأكدت أن "هذا العمل لن يثنيها عن دعم الصومال فى التصدى للإرهاب".

وكان موكب إغاثى اماراتى تعرض الأربعاء لتفجير بسيارة مفخخة، ما أدى الى وفاة 3 صوماليين، وفق ما أعلن محمد عثمان سفير الإمارات بمقديشو، واستنكر الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات "العمل الإرهابى الإثم الذى استهدف الموكب الإغاثى الإماراتى فى مقديشو".

وأفاد أن "اعضاء الموكب الإماراتيين بخير ولم يصب أى منهم بأذى" معبرا "عن آسفه الشديد لسقوط عدد من الضحايا الأبرياء من ابناء الشعب الصومالى وقدم خالص تعازيه لأسرهم وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى"، وقال قرقاش "اننا نتابع الموقف والتحقيقات المرتبطة بالحادث مؤكدا أن هذا العمل الارهابى لن يثنى دولة الإمارات عن التزامها المبدئى بدعم الصومال وشعبه فى التصدى لخطر الإرهاب".
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