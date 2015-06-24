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ضبط ٧٦٥ ألف دولار مع مصري قبل سفره للإمارات‎ بالمطار

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ضبط ٧٦٥ ألف دولار مع مصري قبل سفره للإمارات‎ بالمطار ضبط ٧٦٥ ألف دولار مع مصري قبل سفره للإمارات‎ بالمطار

المضبوطات

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب ٧٦٥

ألف دولار مع راكب مصري الجنسية، قبل سفره الى الإمارات بالمخالفة لقوانين إنتقال النقد الأجنبي والتى تسمح للراكب بحيازة 10 ألاف دولار فقط  أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

صرح مصدر أمني بالمطار انه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة الإماراتية المتجهة الى دبي إشتبه النقيب محمد يحيى ضابط التأمين فى أحد الركاب ، وبتفتيشه أمام المقدم خالد زكريا عثر رئيس النوبتجية على المبلغ بحوزته، وتم إخطار العميد محمد فوزي مشرف تأمين الركاب بمبني الركاب رقم “1″ ، أمام العميد أيمن عبد الفتاح أعترف الراكب بواقعة التهريب .

وأمر اللواء طارق فتحي مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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