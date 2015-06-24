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شكري والعربي يصلان بعد مشاركتهما بمؤتمر بيروت الوز‎اري

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شكري والعربي يصلان بعد مشاركتهما بمؤتمر بيروت الوز‎اري شكري والعربي يصلان بعد مشاركتهما بمؤتمر بيروت الوز‎اري

أرشيفية

وصل لمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، قادمين من لبنان بعد مشاركتهم في مؤتمر بيروت الوزاري حول “مراجعة سياسة الجوار الأوروبية”، والذي عقد في بيروت بمشاركة الدول العربية الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية .

وتهدف سياسة الجوار التي تم مراجعتها في المؤتمر للمرة الثانية لدعم الشركاء الذين يقومون بإصلاحات نحو الديموقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمساهمة في التنمية الإقتصادية الشاملة وتعزيز الشراكة مع المجتمعات إلى جانب العلاقات مع الحكومات.

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