مصرع طبيب غرقًا في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

لقى طبيب مصرعة واصيب شقيقه ووالده بإصابات متفرقة بالجسم بعد سقوط سيارة ملاكى كان يقودها الأول فى احدى الترع الموازية لمدينة ساقلتة بسوهاج.

تلقي مدير امن سوهاج اللواء ابراهيم صابر بلاغ من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد مصرع شخص واصابة اثنين بكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم وبالفحص تبين أن المتوفى طبيب يدعى الأمير . ا، نجل وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق بالمحافظة كما أصيب فى ذات الحادثة وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق أحمد – ش واصيب نجلة الاصغر وهو طبيب يدعى هانى، تم انتشال الجثة والمصابين من مياة الترعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتصرف.