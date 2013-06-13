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44 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى للخدمات الصحية بنيجيريا

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44 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى للخدمات الصحية بنيجيريا 44 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى للخدمات الصحية بنيجيريا

قرر الاتحاد الأوروبى تقديم منحة تقدر بـ9 مليارات نيرة (حوالى 44 مليون يورو) إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بنيجيريا لإنفاقها على الخدمات الصحية ومشروعات للصرف الصحى بعدد من الولايات التى تعانى من مشاكل صحية.

وذكر بيان لمكتب اليونسيف بنيجيريا أمس أن المنحة الجديدة تأتى فى إطار التعاون بين المنظمة والاتحاد الأوروبى لتحسين الخدمات التى تقدم إلى المواطنين النيجيريين، وخاصة فى الولايات الفقيرة التى تعانى من مشاكل صحية، منوها بأهمية التصدى للأمراض وخاصة فى ظل الأنباء التى تحدثت عن وفاة 2100 طفل أقل من خمس سنوات و75 امرأة حامل يوميا جراء الإصابة بالأمراض وخاصة الملاريا والالتهاب الرئوى، بالإضافة إلى سوء التغذية.

من ناحية أخرى، أعربت النيجيرية عن ترحيبها بالتعاون مع نظيرتها اليابانية فى تنفيذ مشروعات تنموية فى مختلف الولايات النيجيرية، وخاصة فى ولايات الجنوب الشرقى.

وقال نائب رئيس نيجيريا محمد نامادى سامبو- فى تصريحات بمناسبة استقباله السفير اليابانى فى أبوجا، ريوتشى شوجى- إن بلاده سعيدة بالتعاون مع اليابان من خلال المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى تقديم قروض يابانية إلى نيجيريا.

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مصر 365

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