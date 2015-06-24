السيطرة على مشاجرة بحي العرب وضبط أطرافها والأسلحة المستخدمة ببورسعيد

بورسعيد: جمال نوفل

نجحت مباحث العرب في السيطرة علي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين في نطاق حي العرب. وكان قد تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد بوجود مشاجرة بشارع سعد زغلول وإبراهيم توفيق – نطاق حى العرب .

إنتقل على الفور الملازم أول محمد وجية والملازم أول معتز درويش، ضباط مباحث قسم شرطة العرب والقوة اللازمة حيث تمكنوا من السيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها والأسلحة المستخدمة، وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بين كل من طرف أول :

> المدعوالسيد السيد صالح ـ 62 سنة ـ صاحب محل ـ مقيم دائرة قسم العرب، مصاباً بجرح قطعى باليد اليسرى وقطع بالأوتار والسبابة والوسطى (نقل لمستشفى آل سليمان) .

> و الطرف ثاني، المدعو أحمد حسني عبد الهادى – شهرته (الأجنبي) – مقيم دائرة قسم العرب (سبق إتهامه فى العديد من القضايا) ضبط بحوزته سلاح أبيض “سكين “. و المدعو هشام إبراهيم عبد الحليم – مقيم دائرة قسم العرب – (سبق إتهامه فى العديد من القضايا ) ضبط بحوزته سلاح أبيض “عدد (2) سكين ” .والمدعوحسنى حسنى عبد الهادي – شهرته (ورد) – مقيم دائرة قسم العرب، ضبط بحوزته سلاح أبيض “سكين ” .

> بالفحص وسؤال الأول، قرر بحدوث مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة قام على أثرها الطرف الثانى بالتعدي عليه بالضرب، وأتهم المذكورين بإحداث إصابته .

> بمواجهة الطرف الثاني، أعترفوا بإرتكاب الواقعة وتعديهم على المجني عليه بالضرب وإحداث إصاباته وحيازتهم للأسلحة المضبوطة، وعللوا ذلك لوجود خلافات سابقة بينهم.

> و وجه اللواء فيصل دويدار مدير أمن بورسعيد بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة.