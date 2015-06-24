تكنولوجيا متطورة تجعل مياه الاستحمام ألطف على شعرك مع بانتين

تعتقد الكثير من السيدات في منطقة الخليج أن جودة ماء الاستحمام تمنعهن من التمتع بمظهر الشعر الصحي والجميل والانسيابي الذي يحلمن به. ويلجأ العديد من السيدات إلى غسل شعرهن بمياه معبأة بعد غسله بمياه الاستحمام أَمَلاً في التمتع بمظهر أكثر صحة وجمالاً. بالمقابل، يرى العديد من المشاهير ومتخصصي العناية بالشعر أن عملية غسل الشعر بمياه معبأة قاعدة ذهبية للعناية بالشعر في ضوء عدم توفر حل بديل.

وتقول جويل مردينيان: "تسألني معجباتي على الدوام إن كانت مياه الاستحمام في المنطقة تمنعهن من الحصول على شعر صحي ذو إطلالة يحلمن بها. وللتغلب على ذلك، فإني أوصيهن بغسل شعرهن بالمياه المعبأة لإضفاء الحيوية على الشعر والتمتع بشعر صحي أكثر وبمظهر أفضل بشكل عام".

لكن عملية غسل الشعر بالمياه المعبأة مكلفة ومعقدة، وقد تتسبب بالفوضى بسبب الاضطرار إلى سكب الماء من القنينة، فضلاً عن أن المياه قد تكون باردة بعض الشيء أحياناً. ولهذا، فإن واقع الحياة اليومية يفرض على معظم السيدات استعمال مياه الاستحمام للعناية بشعرهن، على الرغم من أنهن لا تحظين بالنتائج التي ترغبن بها. ولكن لمَ لا تستطيع السيدات بالتمتع بمظهر الشعر الذي ترغبن به، وذلك بغض النظر عن المنطقة التي يعشن فيها أو نوع المياه التي يستخدمنها للقيام بذلك؟ بانتين تقدم لهن الحل الذي سيضمن لهن ذلك.

بانتين تسعى إلى فهم تأثير مياه الاستحمام على صحة الشعر

يعتقد العديد من السيدات وخبراء التجميل أن المياه التي يغسلن بها شعرهن قد تكون ضارة له.

وقد أجرى علماء الشعر بالتعاون مع بانتين دراسة عالمية لتكوين فهم أفضل لسبب ذلك. وقد كشفت الأبحاث عن مصدر غير متوقع لتلف الشعر، ألا وهو الشوائب المعدنية المفرطة، وتحديداً النحاس، المتواجدة في مياه الاستحمام.

الطريق إلى الحل متجذر في الابتكار

بدت المشكلة سهلة في البداية، حيث تمثل الحل في التخلص من النحاس المؤذي للشعر عبر غسله بالشامبو، إلا أن المسالة لم تكن بهذه البساطة. وهذا ليس غريباً، فالبحث العلمي نادراً ما يكون أمراً بسيطاً. ولهذا فقد أوصى علماء الشعر بالتعاون مع بانتين باستخدام جزيئات تجذب معادن كالنحاس مثل المغناطيس لمعالجة هذه المشكلة. وقد قاموا باختبار عدد كبير ومتنوع من هذه الجزيئات لمعرفة أي منها قادر على إزالة النحاس من الشعر، ولكن لم تنجح أياً منها، لذا واصل العلماء تجاربهم واختباراتهم لإيجاد الحل.

أول اكتشاف من نوعه في عالم الجمال: تكنولوجيا بانتين لِصَد الضرر

حدد علماء الشعر بالتعاون مع بانتين مضادات الأكسدة (EDDS) كأول تكنولوجيا من نوعها لصد الضرر عن الشعر، تتميز بالقدرة اللازمة على تمييز النحاس المترسب في الشعر، الذي يحفز الضرر واستهدافه والتقاطه وتعطيل خواصه المؤذية. ويمكن تشبيه مضادات الأكسدة (EDDS) بالدرع، حيث تلتقط وتصد النحاس لتمنعه من الوصول إلى الشعر والتسبب بالمزيد من الضرر.

وتم تعزيز تركيبة شامبو بانتين برو-في (Pantene Pro-V) عبر إضافة مضادات الأكسدة (EDDS)، لتصبح بانتين العلامة التجارية العالمية الأولى من نوعها التي تقدم حل يحمي من الأضرار الناجمة عن ترسب النحاس في الشعر عن طريق ماء الاستحمام. وتضمن تكنولوجيا المؤلفة من مضادات الأكسدة (EDDS) الحد من تآكل البروتينات الحيوية بالنسبة للشعر وتتيح تمتعه بمظهر صحي وناعم وجميل. ومع مواصلة استخدامه، تنخفض مستويات الأكسدة التي يسببها النحاس على شعرك، وتتحسن مستويات الاحتفاظ بالبروتين، وبالتالي تتحسن حالة الشعر.