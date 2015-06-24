محلب يعقد اجتماعًا مع وزراء التعاون الدولى والتضامن والمالية

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اجتماعًا عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى اليوم الأربعاء مع كل من وزراء التضامن الاجتماعى والتعاون الدولى والمالية والإسكان، لبحث عدد من القضايا الخدمية التى تقدم للمواطنين ومن بينها الخدمات بقطاع الصحة والتعليم.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعًا اليوم الأربعاء وافق خلاله على عدد من القوانين من بينها تنظيم السجون، والموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

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