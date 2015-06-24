وقف بيع آثار مصرية بإحدى صالات المزادات بمدينة فلورنسا الإيطالية

نجحت السفارة المصرية بروما فى وقف بيع عدد من القطع الأثرية المصرية بإحدى صالات المزادات بمدينة فلورنسا.

وأكد السفير عمرو حلمى، سفير مصر فى روما، فى بيان وزعته الخارجية اليوم الأربعاء، أن وقف بيع تلك القطع الأثرية جاء نتيجة للتعاون الذى أبدته الأجهزة الإيطالية المعنية بما فى ذلك وزراتى الخارجية والثقافة، وأيضا جهاز الشرطة الإيطالى، إذ كان تدخلهم حاسماً لوقف طرح تلك القطع المصرية للبيع.

وأضاف السفير المصرى أن الشرطة الإيطالية تقوم حالياً بإجراء التحقيق الجنائى اللازم للتعرف على كيفية وصول تلك القطع المصرية إلى إيطاليا، وتقييم الوثائق الخاصة بها بما فى ذلك الشخصيات التى قامت بإحضارها ومحاولة طرحها فى المزاد.

وأكد السفير أنه فور انتهاء التحقيقات والتأكد من دخولها إلى إيطاليا عن طريق التهريب غير الشرعى، فإن السفارة المصرية ستتخذ من الإجراءات ما يكفل إعادتها لمصر.