وزير التعليم العالى تعليقاً على "عشان لو جه ميتفاجئش": قالولى الصور قديمة

علق الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، على الصفحة التى دشنها عدد من طلاب الجامعات على مواقع التواصل الاجتماعى باسم "عشان لو جه ميتفاجئش"، لعرض صور عن مخالفات ترتكب داخل حرم الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية، قائلاً: "ما أعتبره هو ما أراه بنفسى وقالولى إن الصور دى قديمة".

وأعلن وزير التعليم العالى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق على أكثر من 30 برنامجا نوعيا جديدا بالجامعات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذه البرامج النوعية تزيد من القدرة الاستيعابية للجامعات، خاصة مع ارتفاع أعداد طلاب الثانوية العامة لهذا العام.

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