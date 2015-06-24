أخبار عاجلة

صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التعليم العالى تعليقاً على "عشان لو جه ميتفاجئش": قالولى الصور قديمة

Google+ Print
وزير التعليم العالى تعليقاً على "عشان لو جه ميتفاجئش": قالولى الصور قديمة وزير التعليم العالى تعليقاً على "عشان لو جه ميتفاجئش": قالولى الصور قديمة
علق الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، على الصفحة التى دشنها عدد من طلاب الجامعات على مواقع التواصل الاجتماعى باسم "عشان لو جه ميتفاجئش"، لعرض صور عن مخالفات ترتكب داخل حرم الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية، قائلاً: "ما أعتبره هو ما أراه بنفسى وقالولى إن الصور دى قديمة".

وأعلن وزير التعليم العالى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق على أكثر من 30 برنامجا نوعيا جديدا بالجامعات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذه البرامج النوعية تزيد من القدرة الاستيعابية للجامعات، خاصة مع ارتفاع أعداد طلاب الثانوية العامة لهذا العام.


>-وزير التعليم العالى يطالب بزيادة المنح الدراسية للطلاب النيباليين بمصر
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365