تأجيل معارضة ريهام سعيد على حكم حبسها سنة لـ22 يوليو

قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار محمد البنا، تأجيل المعارضة الاستئنافية المقدمة من الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا الخير على حكم حبسها سنة، لجلسة 22 يوليو لسماع الشهود.

من جهته أكد هانى سكر محامى الإعلامية ريهام سعيد، أنه دفع أمام محكمة مستأنف جنح أكتوبر بكيدية الاتهام وتلفيق الاتهام لموكلته، كما دفع بتناقض الدليل القولى والدليل الفعلى حيث إن الاتهام المسند لموكلته ملفق.

كما استمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد البنا وعضوية المستشارين أحمد دبوس وخالد الشريف لأقوال الإعلامية ريهام سعيد والتى أكدت أن مساعد المخرج المجنى عليه يرسل أشخاصًا لها للتدخل والتصالح مقابل مبلغ مالى تدفعه للمجنى عليها ولكنها أصرت على حضورها أمام المحكمة لسماع مرافعة محاميها وتبرئتها من الاتهام المنسوب لها.

وكان مساعد المخرج محمد ماهر ، قد اتهم الإعلامية ريهام سعيد بالاعتداء عليه.

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