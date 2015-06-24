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القبض على 12 مشتبهًا بهم.. وتفجير عبوة ناسفة شرق العريش

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القبض على 12 مشتبهًا بهم.. وتفجير عبوة ناسفة شرق العريش القبض على 12 مشتبهًا بهم.. وتفجير عبوة ناسفة شرق العريش
قال مصدر أمنى بشمال سيناء: إن القوات رصدت، اليوم الأربعاء، تحركا لمجموعة من المسلحين جنوب الشيخ زويد بالقرب من منطقة مطار قوات حفظ السلام الدولية، وتم التعامل مع المجموعة المسلحة، وهناك أنباء أولية تشير إلى مقتل 3 أشخاص منهم.

وأضاف المصدر أن معلومات مسبقة تلقتها أجهزة الأمن تفيد أن عناصر إرهابية تعتزم تنفيذ هجمات إرهابية على ارتكازات أمنية بمناطق جنوب الشيخ زويد وطريق "الشيخ زويد - الجورة"، مؤكداً أن القوات خلال عملياتها اليوم ألقت القبض على 12 مشتبها بهم، كما فجرت عبوة ناسفة تم زرعها على طريق القوات بمنطقة شرق العريش دون خسائر.

من جانبه، أكد مصدر طبى بشمال سيناء أنه لم تصل مستشفيات المحافظة أى جثث لقتلى من عناصر إرهابية.

وأوضح عدد من الأهالى أن القوات نفذت عمليات موسعة وسمع دوى انفجارات، موضحين أن القوات تواصل إطلاق نيرانها التحذيرية بكثافة من كافة مواقعها.

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مصر 365