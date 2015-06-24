"أوقاف القاهرة" تصادر مكتبات 3 مساجد لاحتوائها على كتب تدعو للتطرف

صادرت حملة مكبرة، قادها الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، مكتبتى مساجد أمهات المؤمنين والتوحيد برمسيس، والتوحيد بغمرة لاحتوائها على كتب تشدد وفكر متطرف.

كما تحفظت على استوديو صوت بمسجد التوحيد بغمرة، وصادرت ما يزيد عن 2000 كتاب و500 شريط صوتى لدعاة محسوبين على التيار السلفى المتشدد، كما لاحظت وجود أجانب وأفارقة بالمساجد للحصول على شهادات وإجازات متخصصة للعمل بها فى بلادهم.

-ضبط 2000 كتاب بمسجد أمهات المؤمنين بمنطقة رمسيس للفكر الوهابى



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مكتبة المسجد وبها مجموعة من الكتب



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الكتب التى تم مصادرتها من داخل المسجد



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مكتبة مسجد امهات المؤمنين برمسيس