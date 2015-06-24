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محافظة دمياط تقرر إنشاء شركة للتنمية السياحية والاستثمار

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محافظة دمياط تقرر إنشاء شركة للتنمية السياحية والاستثمار محافظة دمياط تقرر إنشاء شركة للتنمية السياحية والاستثمار
وافق المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط فى جلسته اليوم الأربعاء برئاسة المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد، على إنشاء شركة دمياط للتنمية السياحية والاستثمار.

وقال المحافظ -فى تصريح عقب الاجتماع- إن المحافظة سوف تساهم بنسبة 40% من قيمة رأس مال الشركة، كما يساهم بنك الاستثمار بنسبة 40%ومؤسسة أيادى بنسبة 20%، لافتًا إلى أن هذه الشركة سوف تقوم باستكمال فندق اللسان برأس البر، بالإضافة إلى التنشيط السياحى بالمحافظة.
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