محافظ القليوبية يجدد تعيين بعض القيادات التنفيذية بالتعليم والصحة

قرر محافظ القليوبية المهندس محمد عبد الظاهر، تجديد تعيين بعض القيادات التنفيذية بالمحافظة بدرجة مدير عام لمدة عام أو لحين بلوغ أحدهم السن القانونية المقررة لترك الخدمة أيهما أقرب بمديريتي التربية والتعليم والصحة.

وأوضح المحافظ - فى بيان صادر عن المحافظة اليوم الأربعاء - أنه تقرر تعيين السيد أمين عز العرب مدير عام إدارة بنها التعليمية، وفيفى رمضان السيد مصطفى مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم.

كما قرر تجديد تعيين جمال محمد سعيد عطية الجوهري مديرًا عامًا لمكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض، ومحمد محيي أحمد يعقوب مدير عام الإدارة للشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية، كما تم تجديد تعيين المهندسة سامية حسن عبد الرحمن مديرًا عامًا للشئون الهندسية بالوحدة المحلية بمجلس مدينة شبرا الخيمة.