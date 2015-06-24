رئيس مدينة مرسى علم: تشكيل لجنة لمراقبة المحلات والأسواق خلال رمضان

أكد رئيس مدينة "مرسى علم" بالبحر الأحمر اللواء يوسف الشاهد، أنه قرر تشكيل لجنة من إدارات الشئون القانونية والإدارة الهندسية قسم التراخيص وإدارات شئون البيئة والتموين والصحية ومكتب العمل بالمدينة لمراقبة المطاعم ومحلات البقالة ومحلات اللحوم للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وطريقة تخزينها ومراقبة الأسعار فى شهر رمضان الكريم.

وقال رئيس المدينة - فى تصريح له اليوم الأربعاء - إن اللجنة تباشر أعمالها على مدار اليوم لمواجهة أى تلاعب بصحة المواطنين ومراقبة الأسواق والحد من جشع التجار، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمدينة تتواصل بشكل دائم مع شركات مياه الشرب والكهرباء وغرفة عمليات المحافظة لبحث مشاكل المواطنين.

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