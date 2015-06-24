محافظ الإسكندرية يكلف الصحة بإصدار تراخيص مستشفى علاج الأورام

كلف هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، الدكتورمجدى حجازى وكيل أول وزارة الصحة، بالموافقة على إصدار تراخيص لمدة 3 أشهر تمهيدا لبدء العمل بمستشفى أيادى المستقبل لعلاج الأورام بالمجان لغير القادرين، وذلك لصالح المرضى.

وجاء ذلك خلال جولة قام بها محافظ الإسكندرية بالمستشفى صباح اليوم، حيث تفقد المركز وأقسامه التى تشمل قسم العلاج الكيماوى وحجرة الطوارئ ومعمل التحاليل الطبية وقسم الفيزياء الطبية وقسم العلاج الإشعاعى، وقسم الأشعة التشخيصية والمقطعية وغرفة صب القوالب وقسم العلاج الطبيعى والعيادات الخارجية والصيدلية الإكلينيكية.