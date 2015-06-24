أخبار عاجلة

صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسكندرية يكلف الصحة بإصدار تراخيص مستشفى علاج الأورام

Google+ Print
محافظ الإسكندرية يكلف الصحة بإصدار تراخيص مستشفى علاج الأورام محافظ الإسكندرية يكلف الصحة بإصدار تراخيص مستشفى علاج الأورام
كلف هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، الدكتورمجدى حجازى وكيل أول وزارة الصحة، بالموافقة على إصدار تراخيص لمدة 3 أشهر تمهيدا لبدء العمل بمستشفى أيادى المستقبل لعلاج الأورام بالمجان لغير القادرين، وذلك لصالح المرضى.

وجاء ذلك خلال جولة قام بها محافظ الإسكندرية بالمستشفى صباح اليوم، حيث تفقد المركز وأقسامه التى تشمل قسم العلاج الكيماوى وحجرة الطوارئ ومعمل التحاليل الطبية وقسم الفيزياء الطبية وقسم العلاج الإشعاعى، وقسم الأشعة التشخيصية والمقطعية وغرفة صب القوالب وقسم العلاج الطبيعى والعيادات الخارجية والصيدلية الإكلينيكية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365