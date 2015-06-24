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محافظ الإسكندرية يطلب سيارة إسعاف لسيدة مصابة خلال تفقده مركز علاج الأورام

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محافظ الإسكندرية يطلب سيارة إسعاف لسيدة مصابة خلال تفقده مركز علاج الأورام محافظ الإسكندرية يطلب سيارة إسعاف لسيدة مصابة خلال تفقده مركز علاج الأورام
طلب هانى المسيرى محافظ الإسكندرية وصول سيارة إسعاف فورًا لسيدة أصيبت بكسر أثناء ذهابها لتلقيها العلاج الإشعاعى بمركز أيادى المستقبل لعلاج الأورام بالمجان لغير القادرين، حيث تم إصابتها وتأخرت عليها سيارة الإسعاف، وتصادف وجود 3 سيارات الخاصة بالمركز للعمل بالخارج.

جاء ذلك خلال تفقد هانى المسيرى اليوم مركز ومستشفى أيادى المستقبل لعلاج الأورام بالمجان لغير القادرين، حيث تفقد المحافظ المركز وأقسامه المختلفة، وتفقد مبنى مستشفى أيادى المستقبل الذى تم بناؤه حديثًا ملحقًا بالمركز وتم تخصيص أرض لبنائه مساحة آلفين متر من قبل المحافظة ويضم المبنى 46 سريرًا منهم 6 أسرة للأطفال.

ويحتوى المركز على قسم عناية مركزة وطوارئ، وصيدلية وقسم علاج طبيعى، وعلاج إشعاعى ومسح ذري (PET-CT) وعيادات خارجية، كما يوجد به أول مركز متخصص فى جمهورية العربية للعلاج التخفيفى بالمجان لمرضى الحالات المتأخرة والحرجة وتقديم الرعايا الطبية لهم بسعة 10 غرف، والمبني جاهز للافتتاح بانتظار ترخيص وزارة الصحة لبدء التشغيل.
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