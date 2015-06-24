رفع الاستعدادات فى القطاعات الخدمية بالإسماعيلية قبل افتتاح قناة السويس

أعلن اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه فى إطار الاستعدادت للاحتفال العالمى والأسطورى الكبير بافتتاح قناة السويس الجديدة المقرر إقامته فى السادس من شهر أغسطس القادم، والذى يحضره عدد كبير من الرؤساء والملوك وزعماء دول العالم، فإنه لابد من الأخذ فى الاعتبار أن يتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والأجهزة التنفيذية والخدمية على مستوى المحافظة بمختلف توابعها، وذلك استعدادا لاستقبال هذا الحدث العالمى وظهور الإسماعيلية بالمظهر اللائق الذى يليق بقيمة هذا الحدث واسم مصر والإسماعيلية.

وجاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لجلسة الاجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة، والتى عقدها المحافظ بحضور اللواء منتصر أبو زيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.

واستعرض المحافظ جدول الأعمال للمجلس والذى تضمن مناقشة الاستعدادت الخاصة بالاحتفالية المرتقبة لافتتاح قناة السويس الجديدة، والتى أكد المحافظ خلالها ضرورة متابعة كل الإجراءات التنفيذية بمختلف القطاعات الخدمية ورفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مديريات الخدمات.

وأكد محافظ الإسماعيلية ضرورة تكثيف وتضافر الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية فى العمل بمنظومة النظافة العامة وتكثيف حملات رفع وإزالة الإشغالات، بالإضافة إلى تفعيل خطة المحافظة فى تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق والميادين والشوارع الرئيسية، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والنافورات وتجميل وصيانة جميع أعمدة الإنارة.

وطالب المحافظ أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة بضرورة تفعيل سبل التواصل مع المواطنين وحسن معاملتهم، وتيسير وتبسيط إجراءات الخدمات الجماهيرية مع الأخذ فى الاعتبار التركيز على المتابعة الميدانية من جميع المسئولين، والعمل على سرعة الإنجاز فى تلبية مطالب المواطنين.

وتم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لمقرات المشروع القومى "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وما تم إنجازه من أعمال هذا المشروع ومتابعة تقارير رفع وإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.