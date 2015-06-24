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انطلاق جراحات علاج تشويهات العمود الفقرى بجامعة الزقازيق

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انطلاق جراحات علاج تشويهات العمود الفقرى بجامعة الزقازيق انطلاق جراحات علاج تشويهات العمود الفقرى بجامعة الزقازيق
نجح مركز تشوهات العمود الفقرى بمستشفى جامعة الزقازيق، فى إجراء جراحة نادرة لأحد الطلاب وبنجاح كبير.

وقال الدكتور طارق عبدالصمد، مدير مستشفى الجراحة بجامعة الزقازيق، إن الجراحة تعد باكورة انطلاق مركزعلاج تشويهات العمود الفقرى فى تقديم خدمته العلاجية لأهالى الشرقية والمحافظات المجاورة بإجراء تلك الجراحات النادرة على أيدى عدد من أمهر الأطباء.

وأضاف مدير المستشفي أن المركز سيستقبل يومى السبت والثلاثاء من كل أسبوع الدكتور حسام صلاح، أستاذ العمود الفقرى بمعهد ناصر، للكشف وإجراء العمليات الجراحية، وذلك بجانب عدد من الاستشاريين الكبار الذين لديهم مهارة طبية منهم الأستاذ الدكتور محمد الصوفى، أستاذ جراحة العمود الفقرى، وهو بروفسير فى هذه الجراحات والدكتور عمرو العدوى، أستاذ جراحة العمود الفقرى، وله خبرة واسعة فى هذه الجراحات.

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